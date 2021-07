Calciomercato Milan, dopo il caso Donnarumma la società si cautela, blindato il difensore fino al 2025! (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide Calabria Milan è un matrimonio pronto a continuare. Il terzino cresciuto tra le fila rossonere è a un passo dal rinnovo del contratto con il Milan. Negli ultimi giorni, clima caldo per la dirigenza del Milan, una delle squadre più attive sul mercato italiano in questo momento, tanti i nomi di possibili acquisti che circolano a Milanello, ma tra i tanti: Giroud, Isco e James Rodriguez su tutti, c’è n’è un altro che sembra essere la priorità. Il nome è quello di Davide Calabria, in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il 2025 la data scelta come prolungamento per il nuovo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide Calabriaè un matrimonio pronto a continuare. Il terzino cresciuto tra le fila rossonere è a un passo dal rinnovo del contratto con il. Negli ultimi giorni, clima caldo per la dirigenza del, una delle squadre più attive sul mercato italiano in questo momento, tanti i nomi di possibili acquisti che circolano aello, ma tra i tanti: Giroud, Isco e James Rodriguez su tutti, c’è n’è un altro che sembra essere la priorità. Il nome è quello di Davide Calabria, in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il 2025 la data scelta come prolungamento per il nuovo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan e #Giroud sempre più vicini: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, dalle cifre del rinnovo di #Calabria agli obiettivi per la fascia destra - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, Giroud ad un passo dalla firma: biennale da 3,6 milioni - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Milan-Giroud, ultimi dettagli con il Chelsea Pronto lo sbarco in città per lunedì #Calciomercato -