Calciomercato Juventus | svolta Cristiano Ronaldo | incontro decisivo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Novità importante per ildella. I bianconeri infatti devono risolvere la spinosa questione: cosa succede. Uno degli obiettivi didellaè decidere il futuro di. Infatti il neo direttore sportivo Cherubini dovrà incontrare l’agente del calciatore, Jorge Mendes, decidendo così se optare per il rinnovo o provare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - Gazzetta_it : Pjanic può tornare alla Juve: il Barça lo 'regala', Allegri sorride - DiMarzio : #Calciomercato | #Paratici: '#Pogba? C'è grande affetto, ma la #Juventus non è mai stata vicina a riprenderlo' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - frogghii : RT @LouGirardiReal: Secondo voi quale sarebbe il giusto prezzo di #Barella oggi? #calciomercato #juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

LA VERITÀ SUL FUTURO - L’assenza in ritiro dell’ex Liverpool è una scelta estemporanea, che non ha un fine strategico sul mercato. O meglio, non c’è una squadra che sta facendo pressione per Luis Albe ...Juventus e Inter starebbero valutando la possibilità di uno scambio tra Brozovic e Cuadrado, in caso di mancato arrivo di Locatelli ...