Calciomercato Juventus | ‘suggestione’ Griezmann | Annuncio dalla Spagna

Advertising

Gazzetta_it : Genoa o Atalanta? Frabotta prova a giocarsi la Juve: decide Allegri in ritiro #calciomercato - Gazzetta_it : Juve-Mendes, il futuro di #Ronaldo sul tavolo tra la pista Psg e l’idea rinnovo - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - calciomercatoit : ??Anche #Guardiola avrebbe chiamato #Griezmann per portarlo al #ManCity - temafootball24 : #LuisAlberto: con la Lazio è rottura. Difficile la ricomposizione: occhio al #Siviglia oltre a #Juventus e Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

...Come riporta.com , la sua estate potrebbe essere ancora più memorabile e portarlo a fare il salto di qualità definitivo per la sua carriera. Ma su Locatelli non c'è solo la. ...... in uscita dal Real Madrid e profilo gradito pure allache però ora ha altro a cui pensare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeGriezmann continua ad essere uno dei nomi sul mercato: il francese può lasciare il Barcellona. Telefonata con il tecnico ...L’Italia ha perso solo una volta contro l’Inghilterra in partite ufficiali, ma la storia incide poco sui pronostici. Così, in vista della finale di Euro 2020, di scena domenica ...