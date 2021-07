Calciomercato Fiorentina, rimane viva la pista per Orsolini (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul giocatore del Bologna c’è anche il Torino, ma la Fiorentina è sulle tracce di Orsolini per sostituire l’eventuale partenza di Kouame Non si è ancora spento l’interesse della Fiorentina per Riccardo Orsolini. Il giocatore è sempre uno dei nomi che più interessano alla Viola, nonostante la recente acquisizione di Nico Gonzalez. L’attaccante del Bologna, che piace tanto anche al Torino di Juric, sarebbe l’ideale per sostituire la possibile partenza di Christian Kouame. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul giocatore del Bologna c’è anche il Torino, ma laè sulle tracce diper sostituire l’eventuale partenza di Kouame Non si è ancora spento l’interesse dellaper Riccardo. Il giocatore è sempre uno dei nomi che più interessano alla Viola, nonostante la recente acquisizione di Nico Gonzalez. L’attaccante del Bologna, che piace tanto anche al Torino di Juric, sarebbe l’ideale per sostituire la possibile partenza di Christian Kouame. L'articolo proviene da Calcio News 24.

