Calciomercato Cagliari | l’agente di Hernani | «Ancora nessun accordo con il Parma»

Advertising

DiMarzio : Il portiere domani farà le visite mediche con il #Cagliari - Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari, ufficiale: Tonali è tutto del Milan #cagliaricalcio - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Cagliari, obiettivo Mangas del Boavista #ilpodsport - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - SasolAle : RT @temafootball24: L’ #Empoli ha chiuso #Vicario dal #Cagliari Il #Sassuolo lavora per Gabriel #Veron: il ragazzo ha già l’accordo con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Corriere dello Sport

Roma/ Scelti i quattro sacrificati per sbloccare il mercato in entrata BRUNO CONTI, ... Daniele dopo la breve esperienza giallorossa ha giocato 16 stagioni per 464 partite con il,...Commenta per primo Pronti, partenza, via!.com riepiloga gli allenatori di tutti i 20 club di Serie A , con le ultime panchine ...Semplici (confermato). EMPOLI: Andreazzoli (nuovo).E' diventato virale in poche ore un video girato con uno smartphone a Cagliari durante la festa per l'approdo dell'Italia alla finale degli Europei di calcio dopo la partita con la Spagna. Nelle ...Il portiere sosterrà oggi le visite mediche e poi si trasferirà ai sardi a titolo definitivo Se il mercato in entrata vive un momento di calma apparente, la dirigenza dell’Atalanta non tergiversare tr ...