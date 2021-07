Calcio e politica | giù le mani da Italia-Inghilterra

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il nostro auspicio più grande per domenica sera? Che lalasci in pace il. Ne abbiamo viste troppe, in questi Europei, funestati da prediche su Black lives matter e sull’importanza di squadre zeppe di figli di immigrati. Lasciateci godere lo spettacolo dia Wembley: un classico, ma inedito, perché le due squadre non si sono mai affrontate in una finalissima di un torneo. Purtroppo, non sono buoni gli auspici sotto i quali ci si avvicina al fischio d’inizio. Basti vedere il tweet di Beppe Severgnini, con l’immaginetta dell’“senza immigrazione”: una foto della ...