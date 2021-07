Calabria: “Italia? Ha fatto grandi cose. Merita di vincere l’Europeo” (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide Calabria, terzino rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato anche dell'Italia di Roberto Mancini Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide, terzino rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato anche dell'di Roberto Mancini

Advertising

TUTTOINTER : @Angelredblack1 @ryder9000 @BiffiLuca @DiMarzio Darmian è campione d'Italia , calabria no - TelemiaLaTv : Pattinaggio artistico: la società Calabria di Reggio Calabria sul Tetto d’Italia - manuelbazar369 : Coppia di statuine in porcellana in stile veneziano - mauro_mari_ : RT @GruppoFICamera: PIÙ FONDI ALLE UNIVERSITÀ DEL SUD! ???? 2 milioni in più per le Università di Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Cal… - GruppoFICamera : PIÙ FONDI ALLE UNIVERSITÀ DEL SUD! ???? 2 milioni in più per le Università di Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania,… -