Cala il divario dei prezzi dell'elettricità per imprese italiane in area euro (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il 2020 segna anche per le imprese un miglioramento della situazione per tutte le classi. Per la prima volta anche i prezzi per i clienti industriali della penultima classe (da 20 a 70 MWh di consumo annuo) presentano un differenziale negativo rispetto ai prezzi dell'area euro (-3%, contro il +15% del 2019), mentre l'ultima classe (da 70 a 150 MWh) torna al segno meno, anche in misura consistente (-16%) dopo il +6% del 2019. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera. I prezzi italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il 2020 segna anche per leun miglioramentoa situazione per tutte le classi. Per la prima volta anche iper i clienti industrialia penultima classe (da 20 a 70 MWh di consumo annuo) presentano un differenziale negativo rispetto ai(-3%, contro il +15% del 2019), mentre l'ultima classe (da 70 a 150 MWh) torna al segno meno, anche in misura consistente (-16%) dopo il +6% del 2019. E' quanto emerge dalla Relazione annuale'Arera. Iitaliani ...

