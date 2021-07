Cagliari, il sindaco abbraccia il rider aggredito dai tifosi dopo Italia - Spagna: 'A nome della città' (Di venerdì 9 luglio 2021) Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto in municipio e abbracciato Alessandro Ghiani , il rider 51enne aggredito dalla folla che festeggiava il successo dell'Italia nella semifinale dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) IldiPaolo Truzzu ha ricevuto in municipio eto Alessandro Ghiani , il51ennedalla folla che festeggiava il successo dell'nella semifinale dell'...

Advertising

mrcfsn : RT @Agenzia_Italia: Le scuse di Cagliari al rider aggredito in piazza dopo Italia-Spagna - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Le scuse di Cagliari al rider aggredito in piazza dopo Italia-Spagna - Agenzia_Italia : Le scuse di Cagliari al rider aggredito in piazza dopo Italia-Spagna - msarigu72 : @Corriere @dianacalibana Oggi è stato ricevuto dal sindaco di Cagliari, che gli ha chiesto scusa a nome della citta… - sulsitodisimone : Le scuse di Cagliari al rider aggredito in piazza dopo Italia-Spagna -