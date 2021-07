"Ca...". Marco Liorni beffa i campioni: il montepremi sfuma per queste due lettere | Guarda (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Alambicchi, campioni di Reazione a catena, sono andati a un passo dalla vittoria del montepremi di serata. Anzi, più precisamente per due lettere sbagliate non hanno indovinato la risposta che valeva 25mila euro. Dopo essere arrivati al gioco dell'ultima parola con la cifra invidiabile di 100mila euro, i tre ragazzi hanno perso la metà a causa del dimezzamento avvenuto nella scelta delle parole. Poi hanno scelto di dimezzare ulteriormente il montepremi per l'acquisto del terzo elemento: il montepremi di 25mila euro sembrava alla portata, per un attimo sia i campioni che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Alambicchi,di Reazione a catena, sono andati a un passo dalla vittoria deldi serata. Anzi, più precisamente per duesbagliate non hanno indovinato la risposta che valeva 25mila euro. Dopo essere arrivati al gioco dell'ultima parola con la cifra invidiabile di 100mila euro, i tre ragazzi hanno perso la metà a causa del dimezzamento avvenuto nella scelta delle parole. Poi hanno scelto di dimezzare ulteriormente ilper l'acquisto del terzo elemento: ildi 25mila euro sembrava alla portata, per un attimo sia iche i ...

