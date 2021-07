Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2021

Advertising

teatrolafenice : ??«La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso» (Alb… - ignaziore : RT @Sonia59804639: Buongiorno dalla mia Sicilia Bedda???????????????? - Ju56228948 : RT @MariannaCardini: Buongiorno mondo ?? Sempre dalla parte del nostro Can ? Il suo selfie di ieri pomeriggio ?? Vai dove ti porta il cuore… - CannaV20 : RT @MariannaCardini: Buongiorno mondo ?? Sempre dalla parte del nostro Can ? Il suo selfie di ieri pomeriggio ?? Vai dove ti porta il cuore… - scrollatevi : apprendo dalla TL dell'esistenza di versioni acustiche ora cerco di capirci qualcosa buongiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla

Borsa Italiana

A Wall Street, il Dow Jones è in calo ( - 0,75%) e si attesta su 34.421,93 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100 , che ha perso lo 0,60%, chiudendo a 14.722,14 ...romadailynews radiogiornale venerdì 9 lugliodal redazione in studio Giuliano Ferrigno nel covid in primo piano casa sono ancora i ...del Comitato Olimpico internazionale Bach...La sua voce e il suo strumento, il pianoforte. Alla vigilia dei festeggiamenti legati al trentennale di carriera, Gigi D'Alessio riprende il discorso da come tutto cominciò, quando ...Caffè, cornetto, un po’ di frutta e…un aforisma. " Non pregare per avere una vita facile, prega per avere la forza di affrontarne una difficile." Bruce ...