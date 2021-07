Britney Spears | la sorella Jamie Lynn fa una gaffe sulla sua famiglia | cosa ha detto?

(Di venerdì 9 luglio 2021)ultimamente ha potuto finalmente parlare senza filtri della sua, dichiarando che suo padre e chi fa parte del suo entourage meriterebbe solamente di essere denunciato e messo in carcere. Dopo le dichiarazioni della popstar, anche suaha avuto qualda dire… Leggi anche:hacontro...

Advertising

DrApocalypse : #Madonna in difesa di Britney Spears: 'Restituitele la sua vita, la schiavitù è stata abolita' - StraNotizie : Madonna lancia un messaggio a Britney Spears: “Veniamo a tirarti fuori di prigione” - infoitcultura : Britney Spears, il manager e l’avvocato la abbandonano: cosa è accaduto - infoitcultura : Britney Spears sotto tutela legale del padre: la madre vuole un nuovo avvocato - Mean_Gorgeous : Ascoltare Gimme More di Britney Spears almeno 10 volte al giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Così Madonna , via IG, l'ha toccata pianissimo nei confronti di Jamie, padre nonché tutore legale diDall'uscita del documentario 'Framing' alle dimissioni del manager, tutto quello che è successo (e che potrebbe succedere) nel caso dell'amministrazione di sostegno della ...In una lettera aperta ai paparazzi, alla stampa e agli account dei fan, la modella e neomamma ha lanciato un appello su Twitter per proteggere la privacy della figlia. Da genitori, che altro possiamo ...Dall'uscita del documentario ‘Framing Britney Spears’ alle dimissioni del manager, tutto quello che è successo (e che potrebbe succedere) nel caso dell'amministrazione di sostegno della popstar ...