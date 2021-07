Brasile, le forze armate e Bolsonaro contro il Parlamento: “Mancanza di rispetto. Ripudiamo schemi di corruzione” (Di venerdì 9 luglio 2021) Le forze armate del Brasile non “tollereranno alcun attacco” alla propria credibilità e sono pronte a far sì che nessuno travolga le istituzioni militari a difesa “della democrazia e libertà del popolo brasiliano” nel fango delle inchieste per corruzione sulle forniture di vaccini anti-Covid che sempre più insistentemente si avvicinano al governo. Attraverso un comunicato stampa dal tono intimidatorio i vertici militari, sostenuti dal presidente Jair Bolsonaro, aprono un inedito fronte di crisi politico-istituzionale con il Parlamento. In particolare contro l’attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Ledelnon “tollereranno alcun attacco” alla propria credibilità e sono pronte a far sì che nessuno travolga le istituzioni militari a difesa “della democrazia e libertà del popolo brasiliano” nel fango delle inchieste persulle forniture di vaccini anti-Covid che sempre più insistentemente si avvicinano al governo. Attraverso un comunicato stampa dal tono intimidatorio i vertici militari, sostenuti dal presidente Jair, aprono un inedito fronte di crisi politico-istituzionale con il. In particolarel’attività ...

