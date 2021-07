Boxe | rinviato il match Fury-Wilder atto III a causa del Covid

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Niente da fare. Era previsto il 24 luglio il terzo incontro della “saga” che metteva in palio il titolo dei pesi massimi categoria WBC tra Tysone Deontay. La trilogia avrebbe dovuto concludersi nella data citata, ma un focolaio da-19 nel gruppo diha portato al posticipo del confronto. Stando a quanto riferisco le cronache, il campione del mondo è anch’egli positivo al famigerato Coronavirus, dopo aver ricevuto solo una dose del vaccino. I sintomi non sono importanti, ma comunque il combattimento non può avere luogo. Al vaglio ci sono tante ipotesi e un possibile recupero potrebbe essere previsto il ...