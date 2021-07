Borsa: Europa rimbalza, futures Usa positivi, Milano +0,8% (Di venerdì 9 luglio 2021) C'è voglia di riscatto sui principali mercati di Borsa in Europa dopo lo scivolone della vigilia, costato oltre 150 miliardi di euro di capitalizzazione. La migliore stamane è Parigi (+1,11%), seguita ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) C'è voglia di riscatto sui principali mercati diindopo lo scivolone della vigilia, costato oltre 150 miliardi di euro di capitalizzazione. La migliore stamane è Parigi (+1,11%), seguita ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa rimbalza, futures Usa positivi, Milano +0,8%: Dati Gb e Italia peggio di stime, occhi su verbali Bce… - CamunoNet : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,6%, Londra +0,3% - ansa_economia : Borsa: Milano chiude ultima in Europa (-2,55%), giù Exor e Tim. Variante Delta e timori su stretta banche centrali… - ansa_economia : Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -2,01%, Londra -1,64%. Deboli anche Francoforte (-1,77%) e Madrid (-2,32%)… - ansa_economia : Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera (-3%). Occhi su norme Ue per emissioni auto, variante Delta… -