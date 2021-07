Borsa: Asia negativa, pesa variante Delta, Tokyo - 0,63% (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha prevalso il segno meno davanti agli indici di Borsa in Asia e Pacifico nell'ultimo giorno della settimana di contrattazioni per il moltiplicarsi dei contagi da variante Delta del coronavirus. Con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha prevalso il segno meno davanti agli indici diine Pacifico nell'ultimo giorno della settimana di contrattazioni per il moltiplicarsi dei contagi dadel coronavirus. Con ...

L'Angolo del Trader: Moncler, Fincantieri e Webuild Nel Sud - Est Asia e in Australia i contagi da COVID - 19 sono in netta ripresa. Stamattina il ministro degli Affari Europei della Francia, Clement Beaune, ha dichiarato a France 2 che i cittadini ...

Borsa: Asia negativa, pesa variante Delta, Tokyo -0,63% - Economia Agenzia ANSA Moncler tenta un rimbalzo dopo la massiccia flessione di ieri Massiccia flessione ieri per i titoli del settore lusso, tra i più sensibili al newsflow su contagi-viaggi-turismo.

Borsa Milano rialza la testa, scatto di Unicredit e Stellantis Prova di rimbalzo per Piazza Affari dopo il violento sell-off della vigilia causato dai timori sulla crescita e dalla prospettiva di una Fed meno accomodante. Il Ftse Mib segna in avvio +0,64% a quota ...

