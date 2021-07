Boom contagi, Malta chiude le frontiere nonostante il vaccino: variante Delta, l'ultimo caso inquietante (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire da mercoledì 14 luglio, Malta impedirà l'ingresso a tutti i turisti che non hanno completato il ciclo vaccinale. A comunicarlo è stato Chris Fearne, vicepremier nonché ministro della Salute: il governo ha deciso di passare al contrattacco dopo che per il quinto giorno consecutivo è stata registrata una crescita esponenziale dei contagi da Covid, il 90 per cento dei quali riguarda giovani stranieri che, essendo in vacanza, sono meno portati al rispetto delle regole. Non solo le frontiere, Malta ha deciso di chiudere nuovamente anche le scuole di lingue, dato che nove di essere sono risultate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire da mercoledì 14 luglio,impedirà l'ingresso a tutti i turisti che non hanno completato il ciclo vaccinale. A comunicarlo è stato Chris Fearne, vicepremier nonché ministro della Salute: il governo ha deciso di passare al contrattacco dopo che per il quinto giorno consecutivo è stata registrata una crescita esponenziale deida Covid, il 90 per cento dei quali riguarda giovani stranieri che, essendo in vacanza, sono meno portati al rispetto delle regole. Non solo leha deciso dire nuovamente anche le scuole di lingue, dato che nove di essere sono risultate ...

