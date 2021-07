Booker, leggendario nel nome di Kobe: 'Se fosse qui mi direbbe di finire il lavoro alle Finals' (Di venerdì 9 luglio 2021) Ce l'aveva scritto sulle scarpe viola, modello Kobe ovviamente. 'Be Legendary', sii leggendario, non è solo quello che il Mamba gli ha detto di essere l'ultima volta che si sono incrociati in campo, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) Ce l'aveva scritto sulle scarpe viola, modelloovviamente. 'Be Legendary', sii, non è solo quello che il Mamba gli ha detto di essere l'ultima volta che si sono incrociati in campo, ...

Advertising

dchinellato : 'Devin Booker vuole dimostrare che è uno dei migliori in #NBA. Non solo con le statistiche, ma guidando una squadra… - infoitsport : Nba Finals, Devin Booker: leggendario nel nome di Kobe - infoiteconomia : Booker, leggendario nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore” - Moixus1970 : RT @Gazzetta_NBA: Booker, leggendario anche in gara-2 delle #NBA Finals nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore di tutti” https:… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Booker, leggendario anche in gara-2 delle #NBA Finals nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore di tutti” https:… -