Booker, leggendario nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nba Finals, Devin Booker: leggendario nel nome di KobeLa stella di Phoenix decisivo in gara-2 con 31 punti. “Se il Mamba fosse qui, mi direbbe di finire il lavoro: è quello che voglio fare” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021) Nba Finals, DevinneldiLa stella di Phoenix decisivo in gara-2 con 31 punti. “Se il Mamba fosse qui, mi direbbe di finire il lavoro: è quello che voglio fare” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Moixus1970 : RT @Gazzetta_NBA: Booker, leggendario anche in gara-2 delle #NBA Finals nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore di tutti” https:… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Booker, leggendario anche in gara-2 delle #NBA Finals nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore di tutti” https:… - dchinellato : 'Devin Booker vuole dimostrare di essere uno dei migliori in #NBA. Non solo con le statistiche, ma guidando una squ… - Gazzetta_NBA : Booker, leggendario anche in gara-2 delle #NBA Finals nel nome di Kobe: “Così dimostra che è il migliore di tutti” -