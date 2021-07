Bonus TV senza Isee: fino a 100 euro rottamando il vecchio apparecchio (Di venerdì 9 luglio 2021) Stavolta non sarà necessario alcun Isee, perché l'incentivo per cambiare il vecchio apparecchio televisivo, con cui tra poco non si vedrà più nemmeno un canale, adesso diventa un Bonus rottamazione. Scordatevi il vecchio incentivo da 50 euro basato su redditi e patrimoni della famiglia del richiedente. Adesso si passa ad un Bonus fruibile semplicemente ritranando il vecchio apparecchio. E le cifre salgono, perché se fino ad oggi l'incentivo era di 50 euro, adesso può arrivare fino a 100 ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 luglio 2021) Stavolta non sarà necessario alcun, perché l'incentivo per cambiare iltelevisivo, con cui tra poco non si vedrà più nemmeno un canale, adesso diventa unrottamazione. Scordatevi ilincentivo da 50basato su redditi e patrimoni della famiglia del richiedente. Adesso si passa ad unfruibile semplicemente ritranando il. E le cifre salgono, perché sead oggi l'incentivo era di 50, adesso può arrivarea 100 ...

