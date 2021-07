Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” (Di venerdì 9 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calcio europeo e mondiale. Giocheremo a casa loro ma questo non ci spaventa”. Leonardo Bonucci non vede l’ora di disputare la finale di Euro2020 in programma domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Un match che tutto il popolo azzurro attendeva dal momento in cui sono iniziati i match di qualificazione. Per tutta la retroguardia della nazionale di Mancini l’arduo compito di arginare il forte attacco inglese: “Gli attaccanti della Nazionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calcio europeo e mondiale. Giocheremo a casa loro ma questo non ci spaventa”. Leonardonon vede l’ora di disputare ladi Euro2020 in programma domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Un match cheil popolo azzurro attendeva dal momento in cui sono iniziati i match di qualificazione. Per tutta la retroguardia della nazionale di Mancini l’arduo compito di arginare il forte attacco inglese: “Gli attaccanti della Nazionale ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - - CorriereCitta : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, Bonucci: 'Giocare in casa loro non ci spaventa, daremo battaglia': Leonardo Bonucci, difensore… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Daremo Europei, Bonucci: "Noi stanchi? Domenica zero alibi" Il passato è passato, daremo battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude Bonucci - Puoi ...

Europei, Bonucci: 'Noi stanchi? Domenica zero alibi' Il passato è passato, daremo battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude Bonucci - Puoi ...

Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” Il Tempo Italia - Inghilterra, Stones: “È una grande occasione, meritiamo entrambe” Domenica daremo tutto per vincere". SOUTHGATE - "Niente di speciale ... Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi". ITALIA - "Bonucci e Chiellini non so se siano ...

Bonucci: "Wembley non fa paura, vogliamo fare qualcosa di storico. Inghilterra favorita? Chiacchiere" Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, a due giorni dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Le dichiarazioni del difensore dell'Italia.FINALE - "Pensiamo ...

Il passato è passato,battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude- Puoi ...Il passato è passato,battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude- Puoi ...Domenica daremo tutto per vincere". SOUTHGATE - "Niente di speciale ... Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi". ITALIA - "Bonucci e Chiellini non so se siano ...Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, a due giorni dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Le dichiarazioni del difensore dell'Italia.FINALE - "Pensiamo ...