Bologna, richiesta l’archiviazione per Mori: “mancato rispetto di una delle regole sul giusto processo” (Di venerdì 9 luglio 2021) La corte di Assise di Bologna, nella sentenza Cavallini, aveva denunciato Mori per “falsa testimonianza e reticenza”. richiesta l’archiviazione anche per l’ex Nar Valerio Fioravanti La procura di Bologna chiede l’archiviazione di una serie di denunce che la Corte d’assise di Bologna ha avanzato nella sentenza Cavallini. Tra loro l’ex Nar Valerio Fioravanti per falsa testimonianza e calunnia, il generale Mario Mori per falsa testimonianza e reticenza. Ma anche Elena Venditti, Giovanna Cogolli , Roberto Romano, Pierluigi Scarano, Fabrizio ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) La corte di Assise di, nella sentenza Cavallini, aveva denunciatoper “falsa testimonianza e reticenza”.anche per l’ex Nar Valerio Fioravanti La procura dichiededi una serie di denunce che la Corte d’assise diha avanzato nella sentenza Cavallini. Tra loro l’ex Nar Valerio Fioravanti per falsa testimonianza e calunnia, il generale Marioper falsa testimonianza e reticenza. Ma anche Elena Venditti, Giovanna Cogolli , Roberto Romano, Pierluigi Scarano, Fabrizio ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Lazio, Orsolini obiettivo concreto: la richiesta del Bologna - Cucciolina96251 : RT @AquilottoEddy: Ma magari! Riccardo #Orsolini ?????? #Lazio #Calciomercato - AquilottoEddy : Ma magari! Riccardo #Orsolini ?????? #Lazio #Calciomercato - bologna_sport : #Orsolini, troppo alta la richiesta del #BolognaFC: la situazione - OHWrukashiro : RT @sportli26181512: Atalanta, a un bivio la trattativa per Tomiyasu: Il Bologna non abbassa la richiesta per il suo difensore... https://t… -