Bollettino del 8 luglio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Ministero della Salute, oggi giovedì 8 luglio, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia. (Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.267.105 con un incremento di 1.394 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 41.469 (-371). Stazionari i ricoveri in terapia intensiva (+0) che ad ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Ministero della Salute,giovedì 8, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. (Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus insono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute., stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.267.105 con un incremento di 1.394 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che adammontano a 41.469 (-371). Stazionari i ricoveri in terapia intensiva (+0) che ad ...

HolySeePress : Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - - Agenzia_Ansa : Il Papa sarà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon… - AnselmoP13 : @GiovanniToti Per salvaguardare noi stessi, ho seri dubbi: tot. 66.258 reazione avverse di cui 6.891 GRAVI al Maggi… - salvatorelione : RT @RaiNews: La curva torna a crescere. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale allo 0,8% #COVID19 - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 1.394 nuovi contagi e 13 decessi, il tasso di positività sale allo 0,8%: bollettino del 8 lug… -