Biden annuncia la fine della missione in Afghanistan (Di venerdì 9 luglio 2021) 'Dopo mille miliardi di dollari spesi per addestrare gli afghani, credo nella loro capacità di fronteggiare eventuali altre crisi' ha detto i presidente Usa. I talebani avanzano intanto, e potrebbero ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 luglio 2021) 'Dopo mille miliardi di dollari spesi per addestrare gli afghani, credo nella loro capacità di fronteggiare eventuali altre crisi' ha detto i presidente Usa. I talebani avanzano intanto, e potrebbero ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Afghanistan Portavoce #talebani annuncia conquista importante avamposto commerciale ai confini con l’Iran, il por… - 24Mattino : .@paolomieli: '#Biden annuncia ritiro definitivo dall'#Afghanistan. Mi auguro che vada a finire tutto bene, ma mi s… - MenaNews_info : Joe Biden annuncia: concludiamo le operazioni in Afghanistan in anticipo, il 31 agosto - BellomoAlexis : Ognuno ha il Figliuolo che si merita.... Biden annuncia che manderà personale porta a porta per convincere gli ame… - gravitazeroeu : Il Presidente Biden annuncia sgravi fiscali per le imprese e i consumatori che investono in tecnologie energetiche… -