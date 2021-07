Berrettini scrive la storia del tennis italiano: è in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Matteo Berrettini ha scritto la storia sull'erba del campo centrale di Wimbledon diventando il primo italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo londinese. Il tennista romano ha sconfitto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7 6-4. Berrettini è il quarto italiano di sempre a giocare una finale Slam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Ora attende il vincente dell'altra semifinale tra il ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Matteoha scritto lasull'erba del campo centrale didiventando il primoa raggiungere ladel prestigioso torneo londinese. Ilta romano ha sconfitto in semiil polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7 6-4.è il quartodi sempre a giocare unaSlam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Ora attende il vincente dell'altra semitra il ...

