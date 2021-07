Berrettini primo italiano in finale a Wimbledon | «Devo crederci | domenica porterò il Tricolore»

Advertising

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - GnocchiFanClub : @realvarriale @Wimbledon Fenomenale ''Mateo' #Berettini primo italiano a conquistare la finale di #Wimbledon. #Berrettini - Cattegaris1 : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini primo

La storia siamo noi. Anzi. È lui. Matteogiocherà domenica la finale di Wimbledon ,italiano da quando, ben oltre un secolo fa, iniziò l'avventura dei Championships . Nel giorno del compleanno di Adriano Panatta , a 45 anni ...Matteoè diventato il terzo italiano di sempre a raggiungere una finale di uno Slam dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, ila riuscirci nel tempio del tennis, Wimbledon . Mai nessuno ...“Incredibile, non pensavo mai di poterlo vedere. Un italiano in finale a Wimbledon. Berrettini è un fenomeno”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, è incredulo dopo il successo in 4 set di Ma ...E ancora quando, nel suo turno di servizio sul 5-4 a suo favore, ha commesso il primo e unico doppio fallo di una partita durante la quale ha messo a segno 21 aces: uno di quei momenti in cui le ...