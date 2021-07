Berrettini nella storia, primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è il primo italiano finalista di Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking e settima testa di serie, ha sconfitto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, n.18 Atp e 14 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, maturato in due ore e 39 minuti di gioco. “Non ho parole, davvero. Mi serviranno un paio d'ore per capire quello che è successo. Ho giocato una grande partita davanti alla mia famiglia e tutti il team – ha commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteoè ilfinalista di, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking e settima testa di serie, ha sconfitto in semiil polacco Hubert Hurkacz, n.18 Atp e 14 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, maturato in due ore e 39 minuti di gioco. “Non ho parole, davvero. Mi serviranno un paio d'ore per capire quello che è successo. Ho giocato una grande partita davanti alla mia famiglia e tutti il team – ha commentato ...

