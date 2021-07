Berrettini leggendario, primo italiano finalista a Wimbledon. 'Domenica porto il Tricolore'. Sfiderà Djokovic (Di venerdì 9 luglio 2021) Storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese. Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Storica finale per Matteo, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è iltennistaa riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese.

Advertising

Globe1078 : Berrettini leggendario, primo italiano finalista a Wimbledon. «Domenica porto il Tricolore» - mi_z__uKI : RT @luigi_lb7: Ogni volta che ho visitato il Tempio non ho mai nemmeno immaginare di vederci un italiano disputarvi la finale del più pres… - luigi_lb7 : Ogni volta che ho visitato il Tempio non ho mai nemmeno immaginare di vederci un italiano disputarvi la finale del… - TweetNotizie : Berrettini leggendario, primo italiano finalista a Wimbledon. «Domenica porto il Tricolore». Affronterà Djokovic o… - gianlucastorani : È accaduto, è tutto vero!! Non ci posso credere!! Matteo #Berrettini ???? è il primo Italiano della storia a raggiung… -