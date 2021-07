Berrettini-Hurkacz a Wimbledon 2021; il risultato di oggi. Diretta 6-3, 6-0, 2-1 (Di venerdì 9 luglio 2021) Prima semifinale a Church Road per Berrettini, che sfida il polacco che ha battuto nei quarti Roger Federer. Nell'altra semifinale Djokovic affronta Shapovalov Leggi su corriere (Di venerdì 9 luglio 2021) Prima semifinale a Church Road per, che sfida il polacco che ha battuto nei quarti Roger Federer. Nell'altra semifinale Djokovic affronta Shapovalov

sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - WeAreTennisITA : 2-0 BERRETTINI ?? Matteo è devastante nel secondo set: va subito in vantaggio e chiude con un roboante 6-0 ?? Hurkac… - Mobbasta3 : RT @WeAreTennisITA: 2-0 BERRETTINI ?? Matteo è devastante nel secondo set: va subito in vantaggio e chiude con un roboante 6-0 ?? Hurkacz ad… - bzczc : RT @musagete10: #Berrettini sta dominando a Londra e lascia a ZERO #Hurkacz nel secondo set. Forza Matteo! ?????? #Wimbledon -