Benfica, Rui Costa è il nuovo presidente del club portoghese (Di venerdì 9 luglio 2021) Manuel Rui Costa, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, è il nuovo presidente del Benfica. A breve l'ufficialità Manuel Rui Costa, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, si appresta a diventare il nuovo presidente del Benfica. Come riportano i media portoghesi, l'attuale ds sta per assumere la carica più importante del club. Questo a causa dell'arresto del presidente del Benfica Luis Felipe Vieira, fermato con l'accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro, che in mattinata ha comunicato tramite il ...

