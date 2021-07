Bella Hadid esce allo scoperto con il nuovo (e misterioso) fidanzato (Di venerdì 9 luglio 2021) Una foto nascosta tra le foto e Bella Hadid è tornata ad essere feticcio del gossip. La modella, in Francia per il Festival di Cannes e la Fashion Week, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una gallery eloquente. «I momenti migliori della mia vita: in salute, capace di lavorare e amata», ha scritto la sorella di Gigi Hadid, pubblicando diverse immagini di sé. Poi, ultima della serie, un’immagine insieme ad un uomo misterioso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Una foto nascosta tra le foto e Bella Hadid è tornata ad essere feticcio del gossip. La modella, in Francia per il Festival di Cannes e la Fashion Week, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una gallery eloquente. «I momenti migliori della mia vita: in salute, capace di lavorare e amata», ha scritto la sorella di Gigi Hadid, pubblicando diverse immagini di sé. Poi, ultima della serie, un’immagine insieme ad un uomo misterioso.

Advertising

LT38 : RT @vogue_italia: Anche Bella Hadid sfoggia questo abito con grande eleganza ?? - Moreexlt : @morextommo Bella hadid dios jsjsj - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: #Canada Bella Hadid, il nuovo fidanzato Marc Kalman: ecco chi è: DONATE FOR US IF YOU LIKE THIS VIDEO : Paypal & Payoneer… - globalfirstnews : RT @DailyUSANews: #Canada Bella Hadid, il nuovo fidanzato Marc Kalman: ecco chi è: DONATE FOR US IF YOU LIKE THIS VIDEO : Paypal & Payoneer… - gordon07079382 : RT @vogue_italia: Anche Bella Hadid sfoggia questo abito con grande eleganza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Hadid Bella Hadid, il nuovo fidanzato è Marc Kalman: ecco chi è Gossip La celebre top model è uscita allo scoperto e mostrato il volto del suo nuovo compagno Pubblicato su 8 Luglio 2021 Bella Hadid torna ad infiammare il gossip estivo con un nuovo scatto condiviso nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove ha rivelato al mondo al sua relazione con un noto personaggio .

Gioielli Estate 2021: il choker di perle Vivienne Westwood Oggi, dopo averlo avvistato al collo di Janelle Monae, Bella Hadid e Dua Lipa, il choker vive di ritrovato glamour e ritorna a essere un trend topic anche su Tik Tok. Gotham Getty Images This content ...

Da Bella Hadid a Helen Mirren: gli abiti più belli sfoggiati a Cannes nella prima serata La Repubblica Pantaloni bianchi: 5 styling (nostalgici) perfetti per l’estate 5 modi nostalgici per indossare i pantaloni bianchi d'estate. Da Jackie Kennedy a Audrey Hepburn: ecco i modelli più cool di sempre.

L'appello di Gigi Hadid ai paparazzi: «Per favore, non mostrate il volto di mia figlia» La super modella americana ha pregato i fotografi, via Twitter, di aiutarla a proteggere la privacy della piccola Khai, avuta dieci mesi fa dal cantante britannico Zayn Malik: «Lei non ha mai scelto d ...

Gossip La celebre top model è uscita allo scoperto e mostrato il volto del suo nuovo compagno Pubblicato su 8 Luglio 2021torna ad infiammare il gossip estivo con un nuovo scatto condiviso nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove ha rivelato al mondo al sua relazione con un noto personaggio .Oggi, dopo averlo avvistato al collo di Janelle Monae,e Dua Lipa, il choker vive di ritrovato glamour e ritorna a essere un trend topic anche su Tik Tok. Gotham Getty Images This content ...5 modi nostalgici per indossare i pantaloni bianchi d'estate. Da Jackie Kennedy a Audrey Hepburn: ecco i modelli più cool di sempre.La super modella americana ha pregato i fotografi, via Twitter, di aiutarla a proteggere la privacy della piccola Khai, avuta dieci mesi fa dal cantante britannico Zayn Malik: «Lei non ha mai scelto d ...