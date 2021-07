Bella Cruise | il primo video social della figlia di Tom e Nicole Kidman

(Di venerdì 9 luglio 2021) Isabella «Bella» Cruise, 28 anni, pur essendo la figlia maggiore di Tom Cruise e di Nicole Kidman, per il gossip e i paparazzi è fonte di scarsissima soddisfazione. Artista e designer di gioielli, sposata con Max Parker dal 2015 (i genitori alle nozze non erano presenti), vive a Londra dove si tiene alla larga dai riflettori, dai red carpet e dal mondo del cinema. Sul suo profilo Instagram trovano spazio solo le sue opere e, molto di rado, qualche sua foto.

