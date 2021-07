Belén Rodriguez | la dedica a Santiago | «Per sempre il mio principe»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una foto con Santiago, poi ventiquattro ore di silenzio. Belén Rodriguez, che su Instagram ha mostrato le prime cose di Luna Marì, ha voluto dedicare un pensiero al figlio maggiore, prima di salutare i social e – pensano i fan – andare in ospedale per la nascita della secondogenita. «Tu sarai per sempre il mio principe», ha scritto online, dedicando al piccolo Santiago una rara foto madre e figlio.

zazoomblog : Belen Rodriguez rivela un dramma del passato: “le avevano dato 4 mesi di vita” - #Belen #Rodriguez #rivela #dramma - zazoomblog : Belen Rodriguez mostra il pancione: la dedica a Santiago poco prima della nascita di Luna Mari - #Belen #Rodriguez… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez e la speciale dedica al figlio Santiago prima della nascita della secondogenita Luna Mari… - QuotidianPost : Belen Rodriguez pancione in mostra a pochi giorni dal parto: FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez e l’ex di Zaniolo: il messaggio inatteso su Instagram – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez

Yeslife

Belenè sempre più vicina al parto che la renderà mamma per la seconda volta. La piccola Luna Mari sta per arrivare ma l'ultima dedica è per Santiago Foto: Kikapress Music: 'Memories' from ...In Rai arriva anche Alessandro Cattelan Andando invece a Stefano De Martino, sembrerebbe che l'ex marito di Belensarebbe molto preoccupato per l'arrivo in azienda di un collega. Stiamo ...