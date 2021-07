Beautiful anticipazioni 12 luglio 2021 | Bill il traditore | Katie lo lascia per sempre?

(Di venerdì 9 luglio 2021)ancora una volta ha tradito la fiducia di, baciando Brooke e nella puntata diin onda il 12, vedretedavvero giù di morale. La Logan non riesce proprio a capire perchè lo Spencer ancora una volta, ha sentito il desiderio di stare con sua sorella invece che con lei. Quinn ricorda ache è suo il merito se lei ha scoperto del tradimento del maritoavvenuto con sua sorella.al momento teme che non potrà mai più perdonare gli scivoloni sentimentali del suo compagno. Se vi siete persi ...

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021: Cesur e Suhan scoppia la passione ma lui si tira indiet… - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 12 luglio 2021 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - TubaTaia : RT @tuttotv_info: #BraveAndBeautiful, le prime anticipazioni della prossima settimana > - sm_luka : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #9luglio - LoeraYarazet : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #9luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

puntata di oggi, 9 luglio Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera statunitense "" Wyatt i lascia convincere da Flo e le promette che dirà a Sally ...puntata della soap turca Brave anddi lunedì 12 luglio 2021 :Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Hulya ha dormito con Bulent, ma quando Cahide bussa alla sua porta lo caccia in malo modo. La moglie Kohran sembra ...Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Mr Wrong di oggi, 9 luglio 2021: Sally prova a baciare Wyatt; Genoveva non si fida di Laura; Bulent a letto ...