Beach volley, World Tour 2021 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth out nell’antipasto di Tokyo (Di venerdì 9 luglio 2021) Hanno iniziato a respirare l’atmosfera che le attende a Tokyo 2021 e non è stato esattamente piacevole per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno chiuso al 17mo posto l’avventura nel torneo 4 stelle di Gstaad. La coppia azzurra si è arresa (0-2) di fronte alla coppia russa composta da Makroguzova e Kholomina, che le italiane ritroveranno nel girone del torneo olimpico a Tokyo. E’ stata una vera battaglia nel primo set che le russe, nonostante qualche errore di troppo, sono riuscite a vincere con il punteggio di 29-27. Nel secondo set tutto più facile per ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Hanno iniziato a respirare l’atmosfera che le attende ae non è stato esattamente piacevole per Martae Viktoriache hanno chiuso al 17mo posto l’avventura nel torneo 4 stelle di. La coppia azzurra si è arresa (0-2) di fronte alla coppia russa composta da Makroguzova e Kholomina, che le italiane ritroveranno nel girone del torneo olimpico a. E’ stata una vera battaglia nel primo set che le russe, nonostante qualche errore di troppo, sono riuscite a vincere con il punteggio di 29-27. Nel secondo set tutto più facile per ...

