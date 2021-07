Beach volley, Europei Under 20 Izmir. Le due coppie azzurre seconde nei gironi! Domani si riparte dai sedicesimi (Di sabato 10 luglio 2021) Doppio secondo posto nei gironi per le due coppie italiane impegnate nell’Europeo Under 20 a Izmir in Turchia. Hanni/Fusco tra gli uomini e Gottardi/Mattavelli tra le donne dovranno dunque passare dai sedicesimi di finale con due incontri alla portata. La giornata di ieri ha portato ancora due successi e una sconfitta per l’ItalBeach impegnata in Turchia. In campo maschile era iniziata benissimo la giornata di Hanni/Fusco che hanno superato con un sofferto ma meritato 2-0 (22-20, 21-18) i rumeni Druta/Kosinski ma nel secondo incontro la coppia italiana ha perso smalto ed è stata sconfitta abbastanza ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Doppio secondo posto nei gironi per le dueitaliane impegnate nell’Europeo20 ain Turchia. Hanni/Fusco tra gli uomini e Gottardi/Mattavelli tra le donne dovranno dunque passare daidi finale con due incontri alla portata. La giornata di ieri ha portato ancora due successi e una sconfitta per l’Italimpegnata in Turchia. In campo maschile era iniziata benissimo la giornata di Hanni/Fusco che hanno superato con un sofferto ma meritato 2-0 (22-20, 21-18) i rumeni Druta/Kosinski ma nel secondo incontro la coppia italiana ha perso smalto ed è stata sconfitta abbastanza ...

