Beach volley | Campionato Italiano 2021 Montesilvano Quante sorprese nelle qualificazioni! Da domani main draw in diretta su OA Sport

(Di venerdì 9 luglio 2021) E’ l’Abruzzo, nella fattispecie, ad ospitare la terza tappa delAssoluto diche va in scena da oggi 9 Luglio, a domenica 12 Luglio, nella struttura adibita in spiaggia libera in Via Aldo Moro. Sulla riviera adriatica si sono presentate all’appuntamento pre Coppa Italia, che si svolgerà nel prossimo weekend a Bellaria-Igea Marina, tantissime coppie, così tante da affollare il reparto qualifiche e trasformarlo in una sorta di girone dei dannati. Tra le donne accedono alle combattive Dalmazzo/Ferraris, Orsi Toh/Mazzoni e Allegretti/Luca, mentre ...

Advertising

gianpaolodabove : Parte Tour 2021 di Footvolley, tappa a Savona per il beach volley coi piedi - thevolleynews : #Sperlonga accoglie anche quest’anno l’ICS Beach Volley Tour Lazio - - 94TIGHTROPE : VOGLIO ANDARE A GIOCARE A BEACH VOLLEY CON QUALCUNO - zazoomblog : Peschiera Borromeo: quasi ultimato il campo da beach volley al parco dell’Esagono - #Peschiera #Borromeo:… - Deborah_SW4P : RT @sportface2016: #Tokyo2020, regolamento #beachvolleyball: come funziona, la formula del torneo e tutto quello che c’è da sapere https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

... iniziativa curata dall'Assessore al Demanio Giuseppe Ponticelli" dichiara il sindaco Guido Di Leone, "per l'installazione di un campo dache sarà a disposizione di tutti. Tutte le ...Sta per terminare il conto alla rovescia per l'attesissimo torneo dialle Olimpiadi di Tokyo 2020 : ecco dunque il regolamento, come funziona la competizione sia al maschile che al femminile e tutto ciò che c'è da sapere. L'Italia parteciperà, esattamente ...Calcetto, beach volley, beach tennis e tanto altro: l’estate del lungomare grossetano si colora con gli eventi sportivi previsti nell’ambito di Estate Clean, la festa dedicata alla tutela del lungomar ...E' l'Abruzzo, nella fattispecie Montesilvano, ad ospitare la terza tappa del Campionato Assoluto di Beachvolley che va in scena da oggi 9 Luglio, a domenica 12 Luglio, nella struttura adibita in spiag ...