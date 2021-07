Basket, Olimpia Milano: torna Nicolò Melli, contratto triennale (Di venerdì 9 luglio 2021) “La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo per tre anni con Nicolò Melli, nato a Reggio Emilia il 26 gennaio 1991, 205 centimetri di statura, ala forte, proveniente dai Dallas Mavericks ma già giocatore dell’Olimpia dalla stagione 2010-11 alla stagione 2014-15“. Così il club lombardo annuncia il ritorno di Melli. “Nicolò è sempre stato al centro dei nostri pensieri – ha detto il general manager Christos Stavropoulos – è il giocatore ideale, nel pieno della maturità, che volevamo perché è l’emblema del giocatore di squadra, con qualità tecniche ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “La Pallacanestroha raggiunto un accordo per tre anni con, nato a Reggio Emilia il 26 gennaio 1991, 205 centimetri di statura, ala forte, proveniente dai Dallas Mavericks ma già giocatore dell’dalla stagione 2010-11 alla stagione 2014-15“. Così il club lombardo annuncia il ritorno di. “è sempre stato al centro dei nostri pensieri – ha detto il general manager Christos Stavropoulos – è il giocatore ideale, nel pieno della maturità, che volevamo perché è l’emblema del giocatore di squadra, con qualità tecniche ...

