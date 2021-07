Basket: Nicolò Melli-Olimpia Milano, c’è il ritorno dopo sei anni (Di venerdì 9 luglio 2021) Una delle immagini più significative di Nicolò Melli all’Olimpia Milano, nel 2014, lo vedeva urlare di carica nella finale che ridiede lo scudetto alla squadra allora allenata Luca Banchi. Da quella voglia, nella gara-7 contro Siena, la traiettoria è stata importante: Bamberg, Fenerbahce con partita più bella della carriera in finale di Eurolega, e NBA con New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks, al fianco di Luka Doncic. Ora il ritorno di “Nik”, mormorato, poi sempre più concreto, è ora diventato realtà. Sarà lui uno dei volti nuovi della stagione 2021-2022 secondo Ettore Messina. L’accordo è triennale, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Una delle immagini più significative diall’, nel 2014, lo vedeva urlare di carica nella finale che ridiede lo scudetto alla squadra allora allenata Luca Banchi. Da quella voglia, nella gara-7 contro Siena, la traiettoria è stata importante: Bamberg, Fenerbahce con partita più bella della carriera in finale di Eurolega, e NBA con New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks, al fianco di Luka Doncic. Ora ildi “Nik”, mormorato, poi sempre più concreto, è ora diventato realtà. Sarà lui uno dei volti nuovi della stagione 2021-2022 secondo Ettore Messina. L’accordo è triennale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nicolò Il dna "olimpico" di casa Melli: Nicolò a Tokyo 37 anni dopo l'argento di mamma Julie ...nacque Nicolò, attuale capitano dell'Italbasket , e dopo qualche anno anche Enrico. "La 'colpa' è di mio marito Leo, io ci ho provato a instradare i miei figli verso il volley , ma niente: basket e ...

