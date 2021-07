Basket: Italia, cinque giorni di raduno prima di Giappone e Olimpiadi. A Roma aggregati Diouf e Spagnolo (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Italia che viaggia verso le Olimpiadi di Tokyo procederà a ritrovarsi dal 12 luglio all’Acqua Acetosa di Roma, per un raduno di cinque giorni che sarà seguito dal viaggio verso il Giappone, in programma sabato 17 e che avvierà verso la settimana di avvicinamento all’esordio contro la Germania. Al gruppo azzurro, che è lo stesso del Preolimpico di Belgrado con la sola modifica dell’ingresso di Danilo Gallinari al posto di Awudu Abass, si uniranno per queste giornate Momo Diouf e Matteo Spagnolo. I due giovani, rispettivamente classe 2001 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) L’che viaggia verso ledi Tokyo procederà a ritrovarsi dal 12 luglio all’Acqua Acetosa di, per undiche sarà seguito dal viaggio verso il, in programma sabato 17 e che avvierà verso la settimana di avvicinamento all’esordio contro la Germania. Al gruppo azzurro, che è lo stesso del Preolimpico di Belgrado con la sola modifica dell’ingresso di Danilo Gallinari al posto di Awudu Abass, si uniranno per queste giornate Momoe Matteo. I due giovani, rispettivamente classe 2001 ...

