Barzagli: "Chiellini e Bonucci due mostri, sono il cardine della Nazionale. Ecco perché ho lasciato la Juve" (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Andrea Barzagli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Sulla finale di domenica contro l'Inghilterra. "Kane è un centravanti che fa girare la squadra, ma noi abbiamo due centrali che sanno anticipare e anche stare a contatto con l'avversario. Dobbiamo evitare di perdere palla a centrocampo, perché in quelle situazioni l'Inghilterra è velocissima a verticalizzare. Chiellini e Bonucci? Grandissimi.

