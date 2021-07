Barbara D’Urso, così non l’abbiamo mai vista: giornata speciale per la conduttrice (Di venerdì 9 luglio 2021) , ecco come si è mostrata sul suo canale social. , ecco come si è mostrata sul suo canale social. (Fonte Instagram)È una delle conduttrici più famose ed amate della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che è super seguita anche sui social. Parliamo di Barbara D’Urso, che sul suo canale ufficiale di Instagram può contare su ben due milioni e 700 mila followers! Followers con cui condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, la conduttrice ha condiviso delle immagini che non sono passate affatto insosservate. LEGGI ANCHE —–>Barbara ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) , ecco come si è mostrata sul suo canale social. , ecco come si è mostrata sul suo canale social. (Fonte Instagram)È una delle conduttrici più famose ed amate della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che è super seguita anche sui social. Parliamo di, che sul suo canale ufficiale di Instagram può contare su ben due milioni e 700 mila followers! Followers con cui condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, laha condiviso delle immagini che non sono passate affatto insosservate. LEGGI ANCHE —–>...

Advertising

zazoomblog : Barbara D’Urso così non l’abbiamo mai vista: giornata speciale per la conduttrice - #Barbara #D’Urso #l’abbiamo… - daniele2412 : Mi chiedo come faremo su twitter senza Barbara D'Urso come testimonial. - fantasyeydor01 : @SkyTG24 presenta Barbara D’Urso.. una garanzia .. #spazzatura - SalvatoreBova1 : RT @MadameA02: Una mamma ha visto un papà fumare una sigaretta dentro il cortile della scuola per poi gettarla per terra. Io perché non ho… - zazoomblog : Barbara d’Urso officia un matrimonio: “Un grande onore” - #Barbara #d’Urso #officia #matrimonio: -