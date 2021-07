Bangladesh, violento incendio in fabbrica: almeno 53 morti (Di venerdì 9 luglio 2021) Bangladesh – I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone sul tetto dell’edificio e recuperato i corpi. Il bilancio è attualmente di 53 morti, decine di feriti e molti ancora dispersi, ma è destinato a salire. Nella città di Dacca, nonché capitale e metropoli più popolosa del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021)– I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone sul tetto dell’edificio e recuperato i corpi. Il bilancio è attualmente di 53, decine di feriti e molti ancora dispersi, ma è destinato a salire. Nella città di Dacca, nonché capitale e metropoli più popolosa del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

