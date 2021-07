Bangladesh, incendio in fabbrica: oltre 50 operai morti. Erano chiusi a chiave dentro al reparto (Di venerdì 9 luglio 2021) Le fiamme sono divampate nello stabilimento di sei piani e l’incendio è andato avanti per ore. Ore durante le quali i lavoratori restavano intrappolati all’interno e centinaia di parenti sconvolti e altri operai hanno aspettato fuori dalla fabbrica, mentre il fuoco continuava a infuriare. Sono almeno 53 gli operai morti all’interno della fabbrica per la lavorazione degli alimenti della Hashem Food and Beverage di proprietà del Gruppo Sajeeb, a Rupganj, città del Bangladesh non lontana dalla capitale Dacca. Ma le vittime potrebbero essere molte di più, anche a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Le fiamme sono divampate nello stabilimento di sei piani e l’è andato avanti per ore. Ore durante le quali i lavoratori restavano intrappolati all’interno e centinaia di parenti sconvolti e altrihanno aspettato fuori dalla, mentre il fuoco continuava a infuriare. Sono almeno 53 gliall’interno dellaper la lavorazione degli alimenti della Hashem Food and Beverage di proprietà del Gruppo Sajeeb, a Rupganj, città delnon lontana dalla capitale Dacca. Ma le vittime potrebbero essere molte di più, anche a causa ...

