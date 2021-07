Banca Etica: un italiano su tre sceglie il no profit. Messina: 'Bisogna democratizzare la raccolta fondi il 5 per 1000' (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo il 4° studio condotto da Banca Etica , sono circa 14 milioni i contribuenti che hanno scelto di destinare il 5 per mille a un'organizzazione no profit , corrispondenti a un terzo del totale ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo il 4° studio condotto da, sono circa 14 milioni i contribuenti che hanno scelto di destinare il 5 per mille a un'organizzazione no, corrispondenti a un terzo del totale ...

Advertising

DottrinaSociale : RT @Generativita: ?? Una collaborazione per diffondere l'energia green e solidale anche nel #TerzoSettore: Fratello Sole e Banca Etica insie… - BenecomuneNet : RT @Generativita: ?? Una collaborazione per diffondere l'energia green e solidale anche nel #TerzoSettore: Fratello Sole e Banca Etica insie… - Generativita : ?? Una collaborazione per diffondere l'energia green e solidale anche nel #TerzoSettore: Fratello Sole e Banca Etica… - RosannaMarani : #aforismi Mi piace pensare che siamo beneficiari della vita di qualcuno e che rendiamo qualcuno beneficiario della… - Cami71Michele : @marilovesgr33n Credo perché gente come me prima non usciva, se non per necessità (che non erano cene, pizzeria, ba… -