Bambino di 5 anni cade dalla finestra: è in condizioni disperate (Di venerdì 9 luglio 2021) Un Bambino di cinque anni è in coma dopo essere caduto dalla finestra, le sue condizioni sono gravissime. Intanto indagano i carabinieri. E’ successo a Lerici, in Liguria, un Bambino di cinque anni si è gettato dalla finestra di un appartamento al secondo piano in pieno centro. Le sue condizioni sono gravissime ed attualmente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova. Da questa mattina, momento dell’accaduto, sono aperte le indagini per definire le cause che hanno spinto il piccolo a buttarsi. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Undi cinqueè in coma dopo essere caduto, le suesono gravissime. Intanto indagano i carabinieri. E’ successo a Lerici, in Liguria, undi cinquesi è gettatodi un appartamento al secondo piano in pieno centro. Le suesono gravissime ed attualmente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova. Da questa mattina, momento dell’accaduto, sono aperte le indagini per definire le cause che hanno spinto il piccolo a buttarsi. ...

