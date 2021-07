Babacar, paura durante l’allenamento: problema al cuore (Di venerdì 9 luglio 2021) Grande spavento per l’ex giocatore della Fiorentina Khouma Babacar. durante l’allenamento, l’attaccante ha accusato un malore Grande spavento in Turchia per Khouma Babacar. L’ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce ha accusato un malore durante l’allenamento con il club turco dell’Aytemiz Alanyaspor, in cui gioca dal 2020. Il giocatore è stato subito portato in ospedale per gli accertamenti, e secondo le prime analisi effettuate, si tratterebbe di uno spasmo coronarico, che ha causato una riduzione del flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione. In questo momento ... Leggi su zon (Di venerdì 9 luglio 2021) Grande spavento per l’ex giocatore della Fiorentina Khouma, l’attaccante ha accusato un malore Grande spavento in Turchia per Khouma. L’ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce ha accusato un malorecon il club turco dell’Aytemiz Alanyaspor, in cui gioca dal 2020. Il giocatore è stato subito portato in ospedale per gli accertamenti, e secondo le prime analisi effettuate, si tratterebbe di uno spasmo coronarico, che ha causato una riduzione del flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione. In questo momento ...

Advertising

SalentoSport : #LECCE – Paura per l’ex #Babacar: si accascia al suolo per uno “spasmo cardiaco” - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Babacar colpito da spasmo cardiaco ?? Ecco le condizioni dell'ex attaccante del #Sassuolo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALORE - Paura per Babacar: spasmo cardiaco in allenamento, ma sta bene - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALORE - Paura per Babacar: spasmo cardiaco in allenamento, ma sta bene - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALORE - Paura per Babacar: spasmo cardiaco in allenamento, ma sta bene -