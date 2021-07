Azucena Villaflor | i desaparecidos e il movimento delle madri di Plaza de Mayo

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 luglio 2021)cominciò la sua lunga battaglia dal basso. Visitando gli ospedali e gli obitori, recandosi in tutte le stazioni di polizia della città. Chiedendo aiuto e non ricevendolo mai. Ma in quel lungo, inesorabile e sofferente peregrinare conobbe altre, tutte con una storia di dolore alle spalle, la stessa di. Erano ledei, quelli che scomparivano senza lasciare tracce tra le torture e i silenzio dei dittatori. Così, quelle, il 30 aprile del 1977, si incontrarono indee ...