Avete mai visto la casa di Elon Musk? Resterete sconvolti – VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Clamoroso Elon Musk: la casa del mega imprenditore non è proprio come la immaginate. E le immagini di seguito vi lasceranno senza parole Quanto può mai essere grande la casa di una delle persone più ricche del mondo? Verrebbe da sparare quasi cifre a caso sul metraggio dell’appartamento in questione, perché è così che funziona L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 luglio 2021) Clamoroso: ladel mega imprenditore non è proprio come la immaginate. E le immagini di seguito vi lasceranno senza parole Quanto può mai essere grande ladi una delle persone più ricche del mondo? Verrebbe da sparare quasi cifre a caso sul metraggio dell’appartamento in questione, perché è così che funziona L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MatteoRichetti : Il Ministro Cartabia riferirà al Parlamento perché è una donna con un alto senso dello Stato. Chi dovrebbe dare spi… - NetflixIT : Avete mai visto Luca Marinelli e Angelo Spagnoletti nella stessa stanza? - spadinoseneva : io vi giuro non mi esprimo mai su ste cose ma veramente voi le persone le fate proprio arrivare al limite avete rot… - vitovito63 : @Oblomov58 @MaleficoRojo Lo temete perché avete critiche solo per lui, mai una critica verso salvini e meloni. Lo temete???? - Resilienza83 : Mi presento... IO NON NOTO MAI UN CAVOLO DI NIENTE ma non ditemi che sono l’unica ad aver notato la manina birichin… -