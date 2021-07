Atletica | Marcell Jacobs straripante in Diamond League | 3° in 9 99 contro i migliori del mondo!

(Di venerdì 9 luglio 2021)ha conquistato uno spettacolare terzo posto a Montecarlo, in occasione della sesta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurro è stato spettacolare sui 100 metri, gareggiando spalla a spalla con iesponenti della velocità mondiale: dopo il secondo posto di domenica scorsa a Stoccolma (10.05), oggi il nostro portacolori si è superato e ha stampato un convincente 9.99 per riuscire a salire sul podio nel Principato. Si tratta di una prestazione decisamente confortante, perché fatta registrare a due settimane ...

18:47 L'Italia si presenta a questo appuntamento con otto azzurri: Filippo Tortu (100m), Marcell Jacobs (100m), Gianmarco Tamberi ... alcuni tra i maggiori interpreti dell'atletica mondiale avranno ...Marcell Jacobs ha conquistato uno spettacolare terzo posto a Montecarlo, in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L'azzur ...